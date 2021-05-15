إسرائيل تجدد غاراتها الجوية فى مناطق متفرقة شمال قطاع غزة

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قال شهود عيان فى فلسطين إن قوات الاحتلال جددت غاراتها الجوية على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة حتى هذه اللحظة.