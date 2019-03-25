 هيئة البث الإسرائيلية: حجم الضرر الذي سببته العملية الحالية يعادل حرب 2014 - بوابة الشروق
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هيئة البث الإسرائيلية: حجم الضرر الذي سببته العملية الحالية يعادل حرب 2014

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي
أمل محمود
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 9:06 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 9:06 م
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الأميركي ضغط على نظيره الإسرائيلي لوقف النار، مشيرة إلى لقاء مبعوث الولايات المتحدة مع عدد من المسؤولين غدًا الأحد، لحثهم على وقف إطلاق النار.
وأعلن مسؤولون بالهيئة، أن حجم الضرر الذي سببته العملية الحالية يعادل حرب 2014، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء السبت.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم السادس على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 160 شهيدا، بينهم 39 طفلا، و22 سيدات.

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