الفلبين تسجل 6 آلاف و739 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، تسجيل 6 آلاف و739 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى مليون و138 ألفا و187 حالة.



وسجلت السلطات الصحية أيضا خلال الفترة نفسها 93 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و51 حالة وفاة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية.



وتعافى خلال يوم أمس 8 آلاف و952 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي في البلاد إلى مليون و62 ألفا و427 شخصا.