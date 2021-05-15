النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين للمحاكمة التأديبية فى واقعة بناء مخالف بكفر الشيخ

أحالت النيابة الإدارية منذ أيام، 6 موظفين للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم بالتقاعس عن عملهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى واقعة بناء مواطن مبنى بالطوب الأبيض بدون ترخيص على مساحة 970 مترh بحوض اللاند هور ببطليم بمحافظة كفر الشيخ خلال المدة من 27 يوليو 2016 وحتى 1 أغسطس 2018.

والمتهمون هم: «ح.ف» مدير جمعية المنشية الجديدة الزراعية، و «ح.م» مدير جمعية المنشية الزراعية الجديدة سابقا، و«ح.إ» مرشد الحوض بجمعية المنشية الزراعية الجديدة، و«ع.ع» رئيس قسم حماة الأراضي بالإدارة الزراعية ببلطيم، و«ر.ح» رئيس قسم حماية الأراضي بإدارة بلطيم الزراعية، و«أ.ع» رئيس قسم الإنتاج الحيواني بإدارة بلطيم الزراعية.

وذكرت التحقيقات التي حصلت عليها «الشروق» أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول والرئيسي فى القضية مدير الجمعية الزراعية، لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة البناء المخالف للمواطن يوسف نصر أبو السعود خلال المدة من 27 يوليو 2016 وحتى 1 أغسطس 2018.

وأشارت التحقيقات إلى أن قائمة الاتهامات الموجهة للمتهمين تختلف حسب دور كل منهم الوظيفي فى القضية موضع المحاكمة، متمثلة بشكل عام فى القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وعدم إخطار مديري جمعية المنشية الزراعية بمخالفة المواطن خلال المدة من 2004 وحتى 6 فبراير 2019.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أهملوا فى الإشراف والمتابعة على أعمال جمعية المنشية الزراعية الجديدة مما أدى إلى عدم قيام المختصين بالجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة البناء بدون تخريص خلال المدة من 13 ديسمبر 2013 وحتى 24 سبتمبر 2017.

وذكرت التحقيقات أن قائمة الاتهامات تضمنت قعود رئيس قسم الإنتاج الحيواني بإدارة بلطيم الزراعية عن إيقاف الترخيص للتشغيل المؤقت للمبنى، وذلك حال توقف النشاط وحتى تاريخ 14 مارس 2019.