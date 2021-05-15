• 41 مركزا تعود للعمل ثالث أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تقرر اليوم السبت استئناف عملية تسلم الأقماح بجميع مراكز الفرز في المحافظة، عقب توقفها يومي الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن اليوم السبت، تستأنف 41 مركزا لتجميع القمح بالمنيا، العمل لاستلام محصول القمح، وذلك من العدوة شمالا إلى دير مواس جنوبا، بينها 7 صوامع، و3 بمركز بني مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخرى في ملوي.

ولفت إلى أن الفترة السابقة شهدت استلام 141490 طنا و245 كيلوجرام قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول في 15 أبريل الجاري، مؤكدا استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

وتابع أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردبا للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.