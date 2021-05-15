مجموعة السبع تطلب من الشركات الكبرى تحليل تأثير تغير المناخ

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أنه من المقرر أن تطلب مجموعة الدول الصناعية السبع "جي7" من الشركات الكبرى نشر تحليل لتأثير تغير المناخ على أعمالها، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، إنه من خلال جعل الشركات تبحث في تأثير ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية وتطبيق ضرائب الكربون على أرباحها، ستسعى حكومات دول مجموعة السبع لتشجيع الشركات على إعطاء أولية للبيئة.

وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة لإدراج اللائحة الجديدة في بيانات مشتركة ستصدر في أعقاب اجتماع وزارء مالية مجموعة السبع وقمة زعماء المجموعة، اللذين سيعقدان في يونيو المقبل، حسب كيودو.

ومن المحتمل أن تنطبق القاعدة على حوالي ألفي شركة كبرى مدرجة في اليابان.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية المجموعة في لندن يومي الرابع والخامس من يونيو المقبل، بينما ستعقد قمة زعماء المجموعة في منطقة كورنوال جنوب غرب إنجلترا من 11 حتى 13 يونيو في نفس الشهر .