مظاهرات في برلين للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس والعدوان على قطاع غزة

اندلعت مظاهرات اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين؛ للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس، واحتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعما للقضية الفلسطينية، حيث خرجت مجموعات فلسطينية وعربية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية في ظل تصاعد العنف بالشرق الأوسط.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشرطة الألمانية متأهبة وفي وضع استعداد في محاولة لفرض الالتزام لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، بسبب التجمعات.



وبحسب الشرطة، فإن المظاهرات اندلعت في حي (نويكولن وكروزبرج) تحت شعار "يوم النكبة"، والذي يحيي ذكرى طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بالقصف الإسرائيلي والاقتحامات للقدس، رافضين مساعي تهجير سكان حي الشيخ جراح.