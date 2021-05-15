المرصد العراقي للحريات الصحفية يدين جريمة تدمير برج الجلاء في غزة

أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم السبت، قيام طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى الجلاء الذي يضم مكاتب قنوات فضائية ووكالات أنباء عالمية وتدميره بالكامل.



واتهم المرصد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "قيادة الكيان المحتل بمحاولة التغطية على جرائمه البشعة ومجازره ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والمدن التي يتكون منها وقتله للنساء والأطفال وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم حرب مدانة من خلال تدميره للأبراج التي تضم مكاتب لوسائل إعلام دولية تنقل الأحداث المتسارعة نتيجة العدوان الغاشم الذي تشنه القوات الإسرائيلية المعتدية".