نموذج لصناعة الخبز القطعة الأثرية التي فازت بالعرض بمتحف شرم الشيخ شهر مايو الجاري

أعلنت وزارة السياحة والأثار، اليوم السبت، القطع الأثرية التي سيجرى عرضها كقطعة شهر مايو 2021، بمتحف شرم الشيخ، وبعض المتاحف الاثرية المصرية، والتي جرى اختيارها وفقًا لتصويت المتابعين للصفحات الرسمية للمتاحف.

وقد جرى اختيار قطعة تمثل نموذج خشبي من عصر الدولة الوسطى، للعرض بمتحف شرم الشيخ، وهذا النموذج يصور صناعة الخبز في مصر القديمة. النموذج يتكون من شخصين يقوم إحداهما بعجن الخبز ووضعه في القالب الخاص به، ثم يعطيه للشخص الآخر لوضعه في الفرن المصور أمامه.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ في تصريح له اليوم، إن هذه القطعة جرى عرضها ضمن العرض المتحفي لأيقونة احتفالات عيد العمال، لافتًا إلى أن حياة العمال في المجتمع المصري القديم يمكن معرفتها من خلال زيارة متحف شرم الشيخ، منها قطعة أثرية لسيدات عائدة من التسوق، ورجل يحمل النعال وأخر حامل المروحة، إضافة إلى قطعة أثرية تعبر عن مهنة الساقي، والكاتب المصري القديم، والنحات وغيرها الكثير.

وأوضح أن القطع المطروحة في المتحف للتعبير عن عيد العمال، منها هذه القطعة التي أعلنتها وزارة السياحة والأثار، وهي تمثل نموذج خشبي يمثل صناعة الجعة في جانب، وفي جانب آخر يصور الريف المصري القديم، ويعود هذا النموذج الخشبي البديع لعصر الدولة الوسطى حوالي 2000 ق.م، وهو يعطي انطباع عن الحياة اليومية، ويصور حياة العمال في المجتمع المصري القديم.

وأشار إلى أن صناعة الجعة في مصر القديمة، كانت تتم من خلال دمج عجينة رغيف خبز مع عسل وماء، وتركه حتى يختمر ثم عصره داخل جرار لاستخلاص الجعة، ويتضح ذلك من النموذج الخشبي المعروض بالصورة إذ يصور رجل يقوم بعصر الجعة داخل جرار كبير.