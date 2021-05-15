شركة «سي بي إس» تتوصل لتسوية مع رئيسها التنفيذي السابق مونفز بعد مزاعم بتحرش جنسي

قامت قناة "سي بي إس" الأمريكية العملاقة، ورئيسها التنفيذي السابق ليزلي مونفز، الذي تم عزله من الشركة في 2018 بعد فضيحة تحرش جنسي، بتسوية خلافهما المثير للجدل بشأن حزمة الخروج المأمولة البالغة 120 مليون دولار التي كان يطالب بها مونفز.

وقالت شركة فياكوم سي بي إس، أمس الجمعة، في بيان: "تم حل الخلافات بين السيد مونفز وسي بي إس الآن".

وفي البيان المشترك مع فياكوم سي بي إس، قال مونفز إنه سوف يتبرع بكل مبلغ التسوية للأعمال الخيرية. ولم يتم الكشف عن المبلغ. ونفى مونفز ارتكاب أي مخالفات.

ورفضت الشركة الإعلامية مناقشة تفاصيل التسوية ولكنها لم يتعين عليها أن تدفع أي أموال.

وقالت "فياكوم سي بي إس"، إن مبلغ الـ120 مليون دولار الذي خصصته في خريف 2018 لأي تسوية مع مونفز سوف "يرجع للشركة بالكامل"

وبعد تحقيق في مجلة نيويوركر قدم تفاصيل مزاعم بسوء التصرف ضد الرئيس التنفيذي من جانب عدة نساء، استقال الرجل تحت ضغط في التاسع من سبتمبر 2018. وكانت استقالته بمثابة سقوط هائل من القمة لأحد أكثر الرؤساء التنفيذيين في قطاع الترفيه المخضرمين.