السجن 20 يوما بحق مراسل لـ دويتشه فيله في بيلاروس

صدر حكم بالسجن لمدة عشرين يوما بحق مراسل لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية في بيلاروس.



وأعلنت الشبكة اليوم السبت أن مراسلها، ألكسندر بوراكوف، كان يغطي محاكمة لساسة معارضين متهمين بالمشاركة في "أعمال شغب جماعية".



وبحسب البيانات، تم القبض على الصحفي المستقل يوم الأربعاء الماضي بمدينة موجيليوف، شرقي العاصمة مينسك، عندما كان ينتظر مع أطقم إعلامية أخرى أمام مبنى المحكمة.



ووفقا لبيانات "دويتشه فيله"، قضت المحكمة بأن بوراكوف مذنب بتهمة "المشاركة مجددا في حدث غير مصرح به".



وكان بوراكوف حُكم عليه بالسجن العام الماضي لمدة عشرة أيام.



وانتقدت "دويتشه فيله" هذه المحاكمة بشدة، مشيرة إلى أن تصنيف وقوف مجموعة من الصحفيين أمام مبنى محكمة على أنه "تجمهر محظور" خطوة جديدة "لنظام" ألكسندر لوكاشينكو في قمع التغطية الإعلامية الناقدة.



وقال مدير "دويتشه فيله"، بيتر ليمبورج: "نطالب السلطات في بيلاروس بإلغاء الحكم فورا".



وبحسب بيانات "دويتشه فيله"، دخل الصحفي في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وتحدث أمام المحكمة عن تعرضه للتعذيب ومعاملة غير إنسانية في السجن الاحتياطي، حيث كان يتم إيقاظه باستمرار ليلا وأجبره الحراس على خلع ملابسه.



وبحسب بيانات منظمة "فيسنا" المعنية بحقوق الإنسان، تم الحكم على صحفيين آخرين بالسجن لعدة أيام اليوم السبت.



ومنذ بدء الاحتجاجات ضد لوكاشينكو الصيف الماضي، تتصدى السلطات على نحو متكرر لوسائل الإعلام. وصدرت عدة أحكام بالسجن. وعقب الانتخابات الرئاسية، التي اعتُبرت مزورة على نطاق واسع، دعا مئات الآلاف من الأشخاص إلى استقالة لوكاشينكو وإجراء انتخابات جديدة.