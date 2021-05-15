محافظ كفر الشيخ: استمرار حملات متابعة غلق الحدائق في ثالث أيام العيد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ومنع إقامة أية تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مؤكدا أنه كلف كافة الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مدن المحافظة شهدت متابعات وحملات من مجالس المدن، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا، والتأكد من غلق كافة الحدائق، مشيرا إلى أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن.



ولفت إلى أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء للتأكد من استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، موجها مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورا.



وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين بمنع التجمعات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم، مشيرا إلى استمرار الغلق الكامل لأية حدائق عامة ومتنزهات وأية أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ومنع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن.



وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق الحدائق والمتنزهات في العاصمة، منها حديقة صنعاء والحيوان، والحدائق العامة المجاورة لديوان المحافظة، ومنع تواجد المواطنين في الحدائق العامة، ومنع التجمعات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم.



كما تابع رؤساء المدن غلق الحدائق والمتنزهات، وعدم السماح بالتجمعات ومنع إقامة أية تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتعامل بحسم مع المخالفين للإجراءات والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.