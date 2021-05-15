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أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 0.1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0624 صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 32.9 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني بنفس قدر متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 0.1%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ 3.77 مليون حالة، بتغير طفيف عن التوقيت نفسه أمس.

وشهدت ولاية ألاباما زيادة بنسبة 0.9% في الإصابات عن الوقت نفسه أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 537 ألفا و813 حالة.

وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 87 شخصا.