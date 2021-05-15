فتاتان تضرمان النار في 195 طنا من القش بروسيا خلال تصوير فيديو تيك توك

أضرمت فتاتان في روسيا، النار في قرابة مئتي طن من القش؛ ما تسبب في ضرر هائل بينما كانتا تحاولان تصوير فيديو لتطبيق تيك توك.

وقالت الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن الحريق خرج عن السيطرة بعد إضرام النيران في كمية صغيرة من القش.

وتردد أن نحو 195 طنا من القش احترقت في المنطقة النائية التي لا تبعد كثيرا عن مدينة بيرم الواقعة على بعد نحو 1200 كيلومتر شرق موسكو.

وركضت الطالبتان بعيدا بعدما فشلت محاولاتهما لوقف انتشار الحريق، واعترفتا للشرطة بعد فترة قصيرة لاحقة أنهما كانتا تصوران فيديو لتطبيق تيك توك عندما وقع الحادث.

وقالت السلطات، إن الفتاتين عرضتا نفسهما للخطر خلال محاولة تصوير الفيديو بالإضافة إلى التسبب في ضرر هائل.