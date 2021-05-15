 بايدن يلغي 6 أوامر تنفيذية لترامب استهدف أحدها تويتر - بوابة الشروق
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بايدن يلغي 6 أوامر تنفيذية لترامب استهدف أحدها تويتر

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 12:38 ص

د ب أ

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن ستة أوامر تنفيذية وقع عليها الرئيس السابق دونالد ترامب وتشمل واحدا يستهدف شركات تواصل اجتماعي مثل تويتر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للبيت الأبيض اليوم الجمعة.


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