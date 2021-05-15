قطاع السياحة في سنغافورة يسابق الخطى للالتزام بالقواعد الجديدة لمكافحة كورونا

يسابق قطاع السياحة في سنغافورة الخطى للالتزام بالقواعد الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن حجز غرفة في فندق بسنغافورة اعتبارا من غد الأحد قد يعني الموافقة على إجراء عمليات تفتيش عشوائية من موظفي الفندق للتأكد من وجود ضيفين فقط في الغرفة.

وهذا مجرد مثال على الكيفية التي يسرع بها قطاع السياحة في المدينة الدولة الخطى للتكيف مع أحدث القيود المفروضة على السكان المحليين للحد من الوباء.

وأعلن مجلس السياحة في سنغافورة، أنه ستكون هناك تغييرات على مستوى قطاع السياحة حيث تعود البلاد إلى ظروف تشبه الإغلاق لمدة أربعة أسابيع بداية من 16 مايو إلى 13 يونيو.

وأضاف أنه سيتم خفض القدرة الاستيعابية في مناطق الجذب والرحلات البحرية إلى 25%.

وتابع أنه سوف يتم السماح بحضور 100 شخص في الفعاليات مع اختبار ما قبل انطلاقها.

كما أوضح أنه لن يسمح للفنادق إلا بنزيلين فقط بكل غرفة، إلا إذا كان النزلاء من أسرة واحدة.

ولن يُسمح بعد الآن بتناول الطعام والمشروبات في المطاعم والكافيهات، بما في ذلك في الفنادق أو على ظهر سفن الرحلات البحرية.