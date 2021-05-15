هبوط التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى إلى 56 مليار دولار في 2020

هبطت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 9.7% إلى 56 مليار دولار في عام 2020، وفقا لما أظهره أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية، حيث كان للجائحة العالمية وضعف أسعار النفط تأثير ملموس على العمال المهاجرين في أنحاء المنطقة.

ولم تكن الأزمة الاقتصادية في 2020 حدثاً غير مسبوق بالمقارنة بالأزمات السابقة في 2009 و2015 التي شهدت هبوط التحويلات إلى المنطقة بنسبة 11% و15% على الترتيب.

وشهدت كل بلدان المنطقة تقريبا تراجع التحويلات في 2020. وأدَّى انخفاض قيمة الروبل الروسي إلى هبوط كبير لقيمة تدفقات التحويلات بالدولار الأمريكي إلى المنطقة.

وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن تسجل تدفقات التحويلات مزيدا من التراجع لتهبط بنسبة 3.2% حيث من المتوقع أن تُسجِّل اقتصادات المنطقة تعافياً بطيئا من الأزمة.

وتراجَع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 6.4% في الربع الأخير لعام 2020. وظلت روسيا أقل الجهات المرسلة للتحويلات تكلفةً على مستوى العالم، إذ انخفضت تكاليف التحويل منها من 2.1% إلى 1%.

وداخل المنطقة، كانت فروق التكلفة بين مسارات التحويلات كبيرة: إذ كانت أعلى تكلفة لإرسال التحويلات من تركيا إلى بلغاريا، بينما كانت أقل تكلفة من روسيا إلى جورجيا.