مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين شمالي ألمانيا

شهدت مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، اليوم السبت، مظاهرة شارك فيها عدة مئات من الأشخاص تضامنا مع الفلسطينيين.



تأتي هذه المظاهرة تزامنا مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، كما تأتي تزامنا مع إحياء "ذكرى النكبة" التي يحيي الفلسطينيون ذكراها في الخامس عشر من مايو من كل عام للتذكير بتشريد وطرد مئات الآلاف منهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.



وحمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات وخريطة فلسطين كما حملوا أعلاما فلسطينية.



كان نحو 120 شخصا تجمعوا بشكل سلمي في ساحة "جينزهماركت"، وفي أعقاب ذلك تجمع ما يتراوح بين 400 إلى 500 شخص، وفقا لتقديرات الشرطة، في منطقة أوستهنزن، وقال متحدث باسم الشرطة إن الأجواء هناك كانت شديدة الانفعال.



وأضاف المتحدث أن الموقف تصاعد عندما ظهر بعض الأشخاص ومعهم أعلام إسرائيل، وقد فرقت الشرطة التجمع.