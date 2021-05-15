محافظ بورسعيد يزور مستشفى السلام ويهنئ الطاقم الطبي والمرضى بمناسبة العيد

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للطاقم الطبي والتمريض والعاملين والمرضى بمستشفى السلام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى المستشفى، ورافقه خلالها الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حسن الإسناوي مدير عام مستشفى السلام.

وثمن اللواء عادل الغضبان، الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن محافظ بورسعيد على سير المنظومة الصحية، وانتظام الخدمة الطبية والعلاجية بكل الأقسام الطبية، خاصة أقسام الطوارئ والعمليات والحضانات، مطمئنا على توفير كل أوجه الرعاية للمرضى، ومتابعة التزام العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.