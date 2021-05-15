موريتانيا تنفي ظهور حالات من السلالة الهندية المتحورة

نفت وزارة الصحة الموريتانية ظهور حالات من السلالة الهندية المتحورة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن المؤشرات العامة للوضع الوبائي تشير إلى استقرار في النسب المسجلة مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي.

وأشارت إلى أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن ظهور حالات من السلالة الهندية المتحورة عار من الصحة، لافتة إلى أن البؤر التي ظهرت مؤخرا من الكوفيد جنوب شرقي البلاد تمت السيطرة عليها.

وسجلت موريتانيا في الرابع من مايو الجاري أول إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وقررت اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، حيث يتم إخضاعهم لعزل مؤقت عند نقاط الدخول، ونقلهم إلى مكان الحجز، والتكفل بهم لمدة عشرة أيام.