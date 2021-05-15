الدفاع المدني: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة

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قالت قوات الدفاع المدني بغزة إن أعداد الشهداء الفلسطينيين قد ارتفع منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 شهيدا بينهم 39 طفلا و22 امرأة