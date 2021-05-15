 الدفاع المدني: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة - بوابة الشروق
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الدفاع المدني: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة

أحمد الجمل
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 7:23 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 7:23 ص

قالت قوات الدفاع المدني بغزة إن أعداد الشهداء الفلسطينيين قد ارتفع منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 شهيدا بينهم 39 طفلا و22 امرأة


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