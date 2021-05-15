إطلاق صواريخ من طائرة إسرائيلية على برج الجلاء الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم السبت، من طائرة إسرائيلية صواريخ على برج الجلاء الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة.



في المقابل، أعلنت كتائب القسام قصف موقع كيسوفيم العسكري ومستوطنة نيريم وتجمع لآليات الاحتلال شرقي صوفا.



كانت السفارة الأمريكية في تل أبيب قد علقت إصدار التأشيرات مؤقتا بسبب مخاوف أمنية، على خلفية التوترات في إسرائيل، إذ تواصل قوات الاحتلال القصف على غزة والضفة الغربية.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 139 شهيدا من بينهم 39 طفلا و22 سيدات فضلا 1050 إصابة.