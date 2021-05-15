الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في أفغانستان

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكویت للتفجیر الإرھابي الذي استھدف مسجدا في منطقة شوكازدارا في العاصمة كابول في جمھوریة أفغانستان الإسلامیة وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.



وأشارت الوزارة في بیان صحفي الیوم السبت، أذاعته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى دعم دولة الكویت التام لكل الإجراءات التي تقوم بھا حكومة أفغانستان في مكافحة الإرھاب وضمان الأمن والأمان والاستقرار في البلاد.



وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب أفغانستان وإلى أسر الضحایا وتمنیاتھا للمصابین بالشفاء العاجل.