 الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في أفغانستان - بوابة الشروق
السبت 15 مايو 2021 6:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في أفغانستان

انفجار
انفجار
أ ش أ
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 5:49 م
أعربت وزارة الخارجیة الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكویت للتفجیر الإرھابي الذي استھدف مسجدا في منطقة شوكازدارا في العاصمة كابول في جمھوریة أفغانستان الإسلامیة وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأشارت الوزارة في بیان صحفي الیوم السبت، أذاعته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى دعم دولة الكویت التام لكل الإجراءات التي تقوم بھا حكومة أفغانستان في مكافحة الإرھاب وضمان الأمن والأمان والاستقرار في البلاد.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب أفغانستان وإلى أسر الضحایا وتمنیاتھا للمصابین بالشفاء العاجل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك