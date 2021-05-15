 جنوب أفريقيا تسجل نحو 5 آلاف جريمة قتل في الربع الأول - بوابة الشروق
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جنوب أفريقيا تسجل نحو 5 آلاف جريمة قتل في الربع الأول


نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 12:48 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 12:48 ص

(د ب أ)

ارتفع عدد جرائم القتل في جنوب إفريقيا إلى حوالي 5 آلاف جريمة في الفترة بين يناير ومارس فقط، بعدما تقلصت الحياة العامة بالبلاد جراء قيود فيروس كورونا.

ووفقا لأحدث إحصاءات الجريمة التي قدمها وزير الشرطة بيكي سيلي اليوم الجمعة، ارتفع عدد جرائم القتل بأكثر من 8% ليصل إلى 4976 حالة في الربع الأول من العام الجاري.

وفي مقاطعة الكاب الشرقية، زاد العدد حتى بنسبة 5ر21%.

كما ارتفعت حالات الشروع في القتل في البلاد بنسبة 7ر8% إلى 4582 حالة في الفترة بين كانون ثان/ يناير وآذار/ مارس.

ودعا سيلي إلى مزيد من تكثيف جهود مكافحة الجريمة في ضوء هذه الأرقام.

وأشار الوزير أيضا إلى أن عدد حالات الاغتصاب تراجع بنسبة 9ر3% إلى 9518 حالة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. غير أن خبراء يعتقدون أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتطبق البلاد حاليا حظر تجوال للحد من تفشي فيروس كورونا، يبدأ من منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة صباحا.


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