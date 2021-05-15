مظاهرات في جميع أنحاء ألمانيا للمطالبة بحق الإجهاض

نظمت احتجاجات في جميع أنحاء ألمانيا، اليوم السبت، للمطالبة بالحق في الإجهاض وإلغاء تجريمه.



وقال المنظمون إن الفعاليات الاحتجاجية من أجل الحق في تقرير المصير الجنسي تمت في أكثر من أربعين مدينة ألمانية.



ويرجع ذلك إلى مرور الذكرى 150 على وضع المادة 218 من القانون الجنائي الألماني، والمسؤولة عن تجريم الإجهاض وفق القانون الألماني.



وصرحت إيفا كوبيتس إحدى منظمات حملة "150 عاما من المقاومة ضد المادة 218 – يكفي" قائلة: "إن 150 عاما من المقاومة للمادة 218 كافية، وإن وضع عمليات الإجهاض ضمن قانون العقوبات يصيب المتضررين بالعجز ويحرمهم من اتخاذ قرار محترم ونابع من أنفسهم".



وفي برلين تم التخطيط لسلسلة بشرية حول مبنى الرايخستاج.



ودارت مناقشات عامة في الآونة الأخير حول المادة 219 أ، من القانون الجنائي على وجه الخصوص.



وقبل التعديل القانوني الذي تم عام 2019 كان الأطباء يمنعون من الإعلان عن عمليات الإجهاض.



وقد سمح للأطباء منذ عامين بالإعلان فقط عن إجراء عمليات الإجهاض ولكن لا يسمح بمزيد من المعلومات حول الأساليب المتبعة لذلك على سبيل المثال.



وخلال السنوات العشر الأخيرة انخفض عدد حالات الإجهاض المسجلة في ألمانية بأكثر من 10%.



ويقول مكتب الإحصاء الاتحادي إنه تم الإبلاغ عن حوالي مائة ألف حالة إجهاض في عام 2020.



كان عدد حالات الإجهاض المسجلة عام 2010 وصل إلى 110400 حالة، وانخفض عدد الحالات عام 2020 بنسبة 1% مقارنة بعام 2019.