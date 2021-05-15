استطلاع: غالبية الألمان يعارضون تخفيف قيود كورونا على من تلقوا اللقاحات

يعتبر غالبية الألمان أن رفع القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعافيهم بالكامل أمر خاطئ.

وفي استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال 32٪ من الألمان إن هؤلاء الأشخاص يجب ألا يحصلوا على أي مزايا طالما لم تتوفر لدى الجميع فرصة الحصول على التطعيم.

ويعتقد 21٪ أنه لا ينبغي عموما معاملة الأشخاص المُلقَّحين والمتعافين بشكل مختلف عن هؤلاء الذين لم يتم تطعيمهم. وفي المقابل، يعتقد 39٪ فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب رفع القيود عن هذه الفئة. ولم تحدد 8% موقفها من الأمر.

ومنذ يوم الأحد الماضي، تم تطبيق لائحة يتم بمقتضاها رفع عدد من القيود عن من تلقوا التطعيم والمتعافين. ويمكن لهؤلاء مقابلة أشخاص آخرين مرة أخرى دون قيود كما أنهم ليسوا مضطرين إلى مراعاة قيود التجوال ليلا. وأصبح السفر أسهل بالنسبة لهذه الفئة، حيث لن ينطبق عليهم الالتزام بالحجر الصحي عند العودة إلى ألمانيا إلا إذا جاءوا من منطقة بها سلالات جديدة (متحورة) من كورونا، والتي يبلغ عددها حاليا 11 دولة خارج أوروبا. كما يُعفى هؤلاء الأشخاص إلى حد كبير من إلزام الخضوع لاختبار للكشف عن الإصابة بكورونا عند دخول ألمانيا.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أمس الجمعة، تم تطعيم حوالي 8ر8 مليون شخص (6ر10% من السكان) بالكامل حتى الآن. وتلقى حوالي 9ر29 مليون شخص جرعة أولى من التطعيم على الأقل (9ر35% من السكان).