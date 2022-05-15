يحل الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بقسم إدارة الأعمال جامعة الإسكندرية والخبير الدولي بالحوكمة والإصلاح المؤسسي بمنظمة الأمم المتحدة، ضيفا على برنامج "نجوم على لايف".

وتتناول الحلقة التي تذاع في السادسة من مساء غد الاثنين على شاشة قناة نايل لايف محطات في رحلته المهنية، وتتتبع محطات من مشواره وإجازات وبداياته ونشأته والمناصب التي شغلها وأهم مؤلفاته والجوائز التي نالها تقديرا لعطاءه العلمي.

وبرنامج "نجوم علي لايف" فكرة وإعداد ولاء شعراوي، وتقديم داليا أمين، وإخراج شريف عبد الهادي.