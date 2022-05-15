نائب الرئيس الهندي يزور الإمارات لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

قالت وزارة الشئون الخارجية الهندية إن نائب الرئيس إم فنكياه نايدو سيزور الإمارات في وقت لاحق اليوم الأحد لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية قوله "سيقوم نائب الرئيس إم فنكياه نايدو بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في 15 مايو الجاري لتقديم التعازي نيابة عن حكومة الهند لقيادة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد أعرب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الأول (الجمعة) عن تعازيهما في وفاة الشيخ خليفة.

من جانبه، قام وزير الشئون الخارجية إس جايشانكار أمس (السبت) بزيارة لسفارة الإمارات في نيودلهي لتقديم تعازي الهند.