معسكر إيواء عاجل بمدينة نويبع لمواجهة الكوارث

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، معسكر إيواء عاجل لمتضرري الكوارث بمدينة نويبع، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية للمدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتجهيز أماكن الايواء العاجل بكافة مدن المحافظة بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، والتصاميم الاجتماعي، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين في حالة حدوث أي طوارئ..

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تجهيز معسكر الايواء داخل معسكر الشباب السياحي بمدينة نويبع، وذلك على هيئة مخيمات جرى تجهيزها على أعلى مستوى بمشاركة الجهات المعنية، ضمن استعدادات المحافظة لحدوث أي كوارث خاصة أن مواسم السيول بالمحافظة متعددة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الأحد، أنه جرى تدريب الفرق الشبابية بكافة المراكز الشبابية على طرق مواجهة الكوارث والأزمات، وطرق التعامل مع المواطنين.

وأكد أنه جرى تزويد الخيام بالأسرة والمراتب، والبطاطين، وفصول تعليمية، وحجرة أطفال، ودورات مياه، ونقاط طبية، وسيارات إسعاف، وسيارات للحماية المدنية، والسلع الغذائية المختلفة، وكل ما يحتاج إليه المواطنين لمواجهة الكوارث.