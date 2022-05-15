المتحدث العسكري: إنشاء 34 مشروعا سكنيا في سيناء بينها 3 مدن جديدة



قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنّ القوات المسلحة تنفذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء كأحد محاور مواجهة الإرهاب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه تم الانتهاء من إنشاء 34 مشروعًا جديدًا في مجال الإسكان، يتضمن ثلاثة مدن سكنية جديدة.



وأوضح أن هذه المدن هي الإسماعيلية الجديدة (52 ألف وحدة سكنية)، ورفح الجديدة (10 آلاف وحدة سكنية)، وسلام مصر شرقي بورسعيد، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء.



ولفت إلى إنشاء 46 مشروع تجمع بدوي بإجمالي 4100 بيت بدوي.