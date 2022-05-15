بلينكن وستولتنبرج يناقشان هاتفيا الاستعدادات لقمة حلف الناتو يونيو المقبل

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، خلال اتصال هاتفي، الاستعدادات لقمة حلف "الناتو" المقرر انطلاقها يومي 28 و30 يونيو المقبل في مدريد، بما في ذلك وثيقة "المفهوم الاستراتيجي الجديد" للحلف.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن الجانبين بحثا كذلك التطورات في أوكرانيا وجددا دعمهما لشعبها وسلامة أراضيها.

كما أعربا عن أسفهما لعملية روسيا المدمرة في أوكرانيا وناقشا أهمية الحفاظ على قوة ردع ودفاع الناتو.