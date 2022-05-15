غلق لجان التصويت بالانتخابات اللبنانية والسماح للمتواجدين بداخلها فقط بالتصويت

أغلقت لجان التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية، أبوابها في تمام السابعة مساء بتوقيت لبنان (السادسة بتوقيت مصر) بجميع الأراضي اللبنانية مع السماح للناخبين المتواجدين داخل مقار عدد من اللجان بالإدلاء بأصواتهم فقط مع إغلاق الأبواب الخارجية لجميع اللجان.

وتبدأ عمليات العد وفرز الأصوات فور غلق الصناديق، تمهيدا لإعلان النتائج في وقت متأخر من مساء اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين.

ولم تعلن بعد النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات بالداخل، إلا أن آخر الإحصائيات بغرفة عمليات قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أظهرت أن نسبة المشاركة بلغت 32% من بين قرابة 4 ملايين ناخب له حق التصويت وذلك قبل ساعتين من غلق باب التصويت.

وتنافس في الانتخابات 718 مرشحا ضمنت 103 قوائم انتخابية في الانتخابات التي أجريت في 6900 لجنة انتخابية بنظام القائمة النسبية لاختيار 128 نائبا في مجلس النواب الجديد وفقا للتوزيع الطائفي المضمون بنص قانون الانتخابات الصادر في عام 2017 وتعديلاته الصادرة في شهر نوفمبر الماضي.

وكانت أعمال التصويت التي أجريت اليوم المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية التي بدأت أعمالها يوم 6 مايو الجاري بالمرحلة الأولى لتصويت المغتربين في 10 دول ثم المرحلة الثانية يوم 8 مايو من انتخابات المغتربين في 48 دولة بنسبة مشاركة للبنانيين في الخارج بلغت 63 %.



ثم أجريت الخميس الماضي عملية تصويت الموظفين المكلفين بمهام انتخابية اليوم والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 84%.

ويحدد القانون اللبناني الصادر في شهر يونيو عام 2017 آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 128، حيث نص القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، بها 26 دائرة صغرى على أن يخصص لكل دائرة كبرى عدد معين من المقاعد وفقا لنظام طائفي يتفق مع التركيبة السكانية لكل منطقة، حيث تم تحديد 4 طوائف رئيسية للمسلمين وهي السنة (27 مقعدا) والشيعة (27 مقعدا) والدروز (8 مقاعد) والعلوين (مقعدان)، فيما تم تحديد 7 طوائف رئيسية للمسيحيين وهي المارونية (34 مقعدا) والروم الكاثوليك (8 مقاعد) والروم الأورثوذكس (14 مقعدا) والأنجليين (مقعد واحد) والأرمن الكاثوليك (مقعد واحد) والأرمن الأوثوذكس (5 مقاعد) والأقليات المسيحية (مقعد واحد). كما تم توزيع عدد المقاعد في كل دائرة بما يضمن أن يكون التمثيل الإجمالي بمجلس النواب مناصفة بين إجمالي عدد نواب الطوائف المسلمة وإجمالي عدد نواب الطوائف المسيحية.