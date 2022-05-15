

تنظم إسبانيا مؤتمر "جسور النساء.. مقترحات من الجنوب للتغيير العالمي"، المقرر انعقاده في مدريد خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية الملكة ليتثيا، الرئيسة الشرفية لمؤسسة "نساء من أجل إفريقيا"، حيث دأبت المؤسسة منذ 2015 على تنظيم هذا الملتقى بدعم من بنك سانتاندير؛ لتناول موضوعات تتعلق بالحوكمة والقيادة الاستراتيجية للنساء، بحضور قادة سياسيين أفارقة على أعلى مستوى.



وتعول المنظمة في تنظيم الحدث على دعم الحكومة الإسبانية، التي دأبت على مساندة "نساء من أجل إفريقيا"، خاصة عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية، وكذلك وزارة الثقافة، ومن المقرر حضور رئيس الحكومة، بدرو سانشيث، الجلسة الافتتاحية، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الأحد.



ويتزامن الاحتفال بالمؤتمر مع الذكرى السنوية الـ10 لإنشاء مؤسسة "نساء من أجل إفريقيا" في 2012، ويجمع هذا العام العديد من القيادات الرائعة وغيرهم من الكثيرين من السياسيين الأفارقة الذين انضموا للمؤسسة، التي لطالما كانت على وعي بمدى الأهمية الكبيرة لوجود المرأة في المناصب السياسية العليا من أجل تعزيز المساواة.



ومن المقرر انعقاد المؤتمر في مقر الجامعة الإسبانية الوطنية للتعليم عن بعد، وبمشاركة 70 قيادة سياسية إفريقية، بالإضافة إلى حضور مميز للعديد من الساسة والنشطاء من أمريكا اللاتينية ورؤساء العديد من المنظمات الدولية.



تحمل نسخة العام الحالي عنوان "جسور النساء"، وهي جسور التضامن التي تشيدها النساء فيما بينهن من خلال الرؤى والأهداف والعمل المشترك، وتهدف الجسور هذه المرة للجمع بين نساء من الجنوب: من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن نساء من جنوب أوروبا من دول مثل إسبانيا؛ لتقديم مقترحات للمجتمع الدولي.



وعمل المشاركون في المؤتمر على هذه المقترحات التي تتعلق بنساء الجنوب لشهور؛ لطرح وثيقة أساسية يعلق عليها القادة ويوسعونها ويثرونها بمساهماتهم، فضلا عن مناقشتها أثناء جلسات المؤتمر من أجل جعل أصواتهن وحججهن ومطالبهن وأهدافهن مسموعة، من خلال إطار أشمل وأعم لا يخص النساء فحسب بل يستهدف المجتمع الدولي المواطنة العالمية.



ومن المقرر من خلال مؤسسة "نساء من أجل إفريقيا"، نقل هذه المقترحات إلى جميع الحكومات الإفريقية وحكومات أمريكا اللاتينية، والهيئات الإقليمية والوكالات الدولية، وإلى جميع المنظمات ذات القوة والنفوذ، لكي يتم أخذها في الاعتبار؛ لأنها تعبر عن أصوات النساء المؤثرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.



وبهذه المناسبة أيضا، ستنتج المؤسسة فيلمها الوثائقي الطويل الثاني، وكان الأول بعنوان "دجاج وتفاح وحيوان خرافي" أو "Apples, Chickens and Chimeras" من إخراج إينيس باريس، وظهرت فيه مجموعة من النساء الإفريقيات اللواتي يعشن في إسبانيا؛ من أجل كسر الصورة النمطية حولهن.



وسوف تصور نفس المخرجة، وهي أيضًا المستشار السمعي البصري للمؤسسة، العمل حول موضوعات هذا المؤتمر والقيادة السياسية لنساء من الجنوب، بالتعاون مع 4 مخرجات إفريقيات، وستقوم كل واحدة منهن بإخراج فيلم قصير عن امرأة تمثل رمزا في بلادهن، التي ستحضر القمة أيضا، والمخرجات هن: (نادية الفاني من تونس، وماشيري اكوا بهانجو من الكونغو، وديزيريه كاهيكوبو ميفريت من ناميبيا، ونادين إبراهيم من نيجيريا).