وزير الخارجية الروماني: مستعدون لدعم انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

أكد وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، أن بلاده على استعداد لدعم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي ناتو، وتتوقع أن تقدم دول الشمال مساهمة كبيرة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال أوريسكو - وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الرومانية على موقعها الرسمي اليوم الأحد - إنه يقدر المستوى العالي للدعم الشعبي في هذا الوقت للانضمام إلى الحلف في الدولتين.

وأضاف الوزير، عقب مشاركته في اليوم الأول للاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو الذي بدأ أمس السبت في برلين، أن رومانيا من الداعمين منذ فترة طويلة لـ "سياسة الباب المفتوح" لحلف الناتو .. مشددا على أهمية الوحدة والتضامن داخل الحلف في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.