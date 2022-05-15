رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة يعتبر أولوية قصوى للدولة فى تنفيذه

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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعتبر أولوية قصوى للدولة في تنفيذه.

وقال مدبولي، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي العالمي اليوم الأحد، إن الذي يعيق تنفيذ المشروعات حاليا هو عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وذلك بفعل الأزمة العالمية، وسلاسل الإمداد والتي تنعكس على العالم أجمع.

وأضاف أن الحكومة ماضية فى خطتها التقشفية وتعطي الأولوية للمشروعات القومية، والتي توفر فرص عمل كبيرة، وذلك طبقا للتكلفة الاستثمارية الموضوعة للإنفاق بالموازنة العامة لضمان الدفع بالمشروعات.