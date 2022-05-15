السفير البريطاني: العبقري محمد صلاح خير ممثل لمصر في إنجلترا

أشاد جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، بتألق محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، بعد تتويجه مع ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، مساء أمس.

ولم يستكمل محمد صلاح المباراة حيث تعرض لإصابة في الفخذ واضطر إلى الخروج في الدقيقة 33، ونزل مكانه دييجو جوتا، كما خرج فان دايك، هو الآخر للإصابة قبل بداية الشوط الإضافي الأول.

وقال بايلي في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس": «محمد صلاح عبقري، ليس عاديًا مثلنا، هذا الرجل يتمتع بشيء خاص، مو صلاح هو مثل السفير المصري في بريطانيا»

وأضاف: «هذا الرجل العظيم على مستوى آخر فوق الكل، في البداية كانوا يستغربون من التعاقد معه، لكن مع الوقت دخل قلوب الناس، وفي جميع أنحاء بريطانيا أصبح الأطفال يرددون اسمه».

وواصل: «نحن نريد دائمًا أن يظل في بريطانيا، بالتأكيد هناك إغراءات من أندية أخرى».

وشدد: «الشخصية المصرية التي يتمتع بها محمد صلاح والتي تنتمي للنادي تقف أمام ذلك، والمشجعين لديهم نفس الانتماء له وكأنه واحد من العائلة».