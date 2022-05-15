رئيس الحكومة: نسير وفق خطة تقشف الأولوية فيها للمشروعات القومية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع «حياة كريمة» أولوية قصوى تستمر فيه الدولة بقوة، مؤكدًا أن مشكلته ليست في التمويل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد، أن المشكلة الحقيقية في المواد الخام ومستلزمات تلك المشروعات، قائلًا إن المواد الخام المستخدمة في صناعة المواسير تشهد أزمة عالمية.

وتابع: «ما يعطل مصر جزء من سلسلة الإمداد العالمية، التي تشهد اضطرابًا ونقصًا في توافر المواد الخام»، موضحًا أن «الحكومة تسير وفق خطة تقشف الأولوية فيها للمشروعات القومية».

وأردف: «لولا تلك المشروعات لم يكن الوضع الذي وصلنا له، تلك المشروعات تعمل على توفير فرص العمل وتوفر الاحتياجات الأساسية، الدولة مستمرة في الإنفاق في المشروعات القومية طبقا للموازنة، ونعمل في هذا الإطار لضمان الدفع بتلك المشروعات، وتلبية متطلبات المواطن المصري».