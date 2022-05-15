رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يناقش سير تنفيذ مشروعات حياة كريمة

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عقد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، اجتماعا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات حياة كريمة.

وناقش الاجتماع سير العمل بالمشروعات في القر، وتذليل أي عقبات تعوق العمل وتناول أيضا أعمال الوصلات المنزلية وأن يتم الردم بناتج الحفر والربط بين المشروعات القديمة والحديثة بقريتي الرزيقات والمحاميد.

وأكد عاشور ضرورة تكثيف أوقات العمل بزيادة عدد الورديات لأكثر من وردية باليوم.

حضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثل الغاز الطبيعي، وممثل دار الهندسة ورؤساء القرى ومدير التخطيط بالمركز ومسئول المشاركة المجتمعية بالمركز.

وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بحملة نظافة على شوارع مدينة ارمنت الوابورات في شارع جسر الحجر وشارع مستشفي حورس وشارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالمراعزة الشرقية.

وتم رفع ٥٠٠ متر مكعب مخلفات مباني ومخلفات قصب السكر ودواجن نافقة وقمامة بطول ٣ كيلو متر.