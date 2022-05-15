فنلندا: الانضام إلي الناتو يوفر أقصى درجات الأمان

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قالت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الأحد، إن الأنضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيوفر لهلنسكي الأمان.

وذكرت وزارة الخارجية الفنلندية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" "توفر لفنلندا أقصى درجات الأمان" في ضوء البيئة الأمنية الخاصة بها التي "تغيرت بشكل أساسي"، وفقا لمصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأوضحت وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو أنه من خلال الانضمام إلى الناتو، ستعزز فنلندا أمنها وأمن أوروبا بأسرها، مؤكدة: "نحن نتخذ هذا القرار التاريخي للأجيال القادمة".