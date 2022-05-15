مسؤولون أوكرانيون: روسيا تسقط قنابل فوسفورية على مصنع آزوفستال بسبب يوروفيجن

ذكرت مصادر أوكرانية اليوم الأحد أن روسيا أسقطت قنابل فوسفورية على مصنع "آزوفستال" للصلب في مدينة "ماريوبول"، في أعقاب فوز أوكرانيا بمسابقة الأغنية الأوروبية(يوروفيجن).



وكتب بترو اندريوشينكو، نائب مجلس مدينة ماريوبول على تطبيق تليجرام: "لقد وصل الجحيم إلى الأرض. إلى آزوفستال".



ونشر مقطع فيديو عن الهجوم، يظهر أيضا نيران المدفعية، على الرغم من أنه لم يتسن التحقق منه من مصدر مستقل.



والقنابل الفوسفورية قنابل حارقة تشتعل عند ملامستها للأكسجين وتسبب دمارا هائلا. واستخدامها محظور بموجب القانون الدولي في المناطق المأهولة. وما من دليل على إسقاط تلك القنابل الفسفورية.



كما نشر قائد لواء فوستوك الانفصالي بمنطقة دونيتسك، الكسندر خوداكوفسكي، مقطعا مصورا اليوم الأحد، كما فعل مراسلون عسكريون روس. وقالوا إنه تمت مهاجمة موقع المصنع بصواريخ إم3-21 (9إم22سي) الحارقة، حيث تم إطلاقها من قاذفة "جراد" متعددة لإطلاق الصواريخ.



كما نشر أندريوشينكو صورا تظهر كتابات على ما قال إنها قنابل بدت أنها تشير إلى أنه تم إسقاطها ردا على فوز أوكرانيا بمسابقة الأغنية الأوروبية في تورين بإيطاليا.



ولم يتضح مصدر الصور، لكنها العبارات المكتوبة بالروسية على الأسلحة جاء فيها: "كالوشا، كما طُلب إلى أزوفستال" وباللغة الإنجليزية "ساعدوا ماريوبول، ساعدوا أزوفستال الآن" وبتاريخ 14 مايو.



كانت هذه كلمات مغني أوركسترا كالوش، الذي تقدم بمناشدة على المنصة في تورين بعد الفوز بالمسابقة. وتم استبعاد روسيا منها بسبب الحرب.



وذكرت مصادر أوكرانية أن هناك حوالي ألف شخص متحصنون في مصنع "آزوفستال" للصلب المحاصر.



وتبين أن محاولات إنقاذهم صعبة، لكنهم مازالوا يرفضون الدعوات الروسية للاستسلام.



وعلى الرغم من تحقيق تقدم مبدئي على نطاق صغير، عجزت روسيا عن تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض خلال الشهر الماضي، بينما تستمر في تسجيل مستويات كبيرة من الاستنزاف. ومن المرجح أن تتكبد روسيا الآن خسائر بواقع ثلث قواتها البرية التي دفعت بها في شباط/ فبراير.



ووفقا لأحدث تحليل لوزارة الدفاع البريطانية، ستتفاقم هذه التأخيرات "بشكل شبه مؤكد" جراء خسارة عوامل تمكين رئيسية مثل معدات بناء الجسور والاستخبارات والمراقبة وطائرات الاستطلاع المسيرة.



وجاء في التحديث أن "المعدات الروسية لبناء الجسور تتعرض لنقص الإمدادات على مدار الصراع، ما يبطئ من المناورات الهجومية ويحد منها". وأشار التحديث إلى أن الطائرات المسيرة الروسية ضرورية في الوعي التكتيكي وتوجيه المدفعية، لكنها كانت ضعيفة أمام قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.



وقالت الوزارة إن "القوات الروسية تتعرض لضغوط بشكل متزايد بفعل تراجع قدرات التمكين واستمرار تدني الروح المعنوية وتراجع الفعالية القتالية. ولا يمكن إحلال الكثير من هذه القدرات أو إعادة بنائها بشكل سريع، ومن المرجح أن تستمر في إعاقة العمليات الروسية في أوكرانيا"، مضيفة أن من غير المرجح أن تسرع روسيا بشكل مثير معدل تقدمها طوال الأيام الثلاثين المقبلة في ظل الظروف الراهنة.