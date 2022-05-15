صحيفة «الرياض»: العلاقات السعودية الإماراتية راسخة وفريدة من نوعها

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن العلاقات السعودية الإماراتية تتميز بأنها راسخة وفريدة من نوعها، في الشكل والمضمون، وتزداد روسخا وقوة مع مرور الزمن، إلى أن أصبحت اليوم علاقات استراتيجية، تمضي بإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والثقة، لإيمان البلدين وقيادتهما بأن هناك روابط عدة بين الشعبين الشقيقين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "علاقات استثنائية" - أن العبارات التي تخللت بيان الديوان الملكي السعودي، الصادر عقب الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين، وتؤكد في الوقت نفسه أن هذه العلاقات قديمة وباقية ومستدامة.

وأوضحت أن رثاء خادم الحرمين لرئيس دولة الإمارات العربية، لم يقتصر على بيان الديوان الملكي، وإنما ظهر مجددا في الحساب الرسمي للملك سلمان على "تويتر"، الذي حملت تغريدة فيه الكثير من ملامح وطبيعة العلاقات الاستثنائية بين البلدين.