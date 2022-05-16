 مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس - بوابة الشروق
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مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس

وكالات:
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 11:21 م
قالت مالي في بيان إنها ستنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن قوّتها العسكرية لمكافحة المسلحين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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