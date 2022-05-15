البنتاجون: سنقدم دعما إلى فنلندا والسويد إذا احتاجتا إليه قبل انضمامهما للناتو

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن استعداد واشنطن لتقديم الدعم العسكري اللازم إلى فنلندا والسويد إذا احتاجتا إليه قبل إتمام عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الأحد، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات لدعم السويد وفنلندا إذا تعرضتا لهجوم قبل انضمامهما رسميا إلى الناتو: "لا أريد مناقشة احتمالات افتراضية والإدلاء بترجيحات لأن ليس هناك دواع لذلك".

وأشاد كيربي بالقوات المسلحة الفنلندية والسويدية، مؤكدا أنه من المريح جدا بالنسبة للبنتاجون التعاون معهما، خصوصا خلال مناورات مشتركة دورية.

وتابع: "إذا احتاجوا خلال فترة النظر في طلبهم وعملية انضمامهم للناتو إلى أي قدرات أو دعم إضافي، فإن الولايات المتحدة مقتنعة من أننا نتمتع مع هاتين الدولتين بمستوى التعاون الذي يتيح لنا تقديم دعم إضافي إليهما إن كان مطلوبا".

وأعرب عن قناعة واشنطن بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي يمثل حقا سياديا لهما، قائلا: "لا تحظى أي دولة بحق الفيتو في هذه المسألة".

ولفت إلى أن التصريحات التي جاءت من قبل روسيا بهذا الشأن "مثيرة للقلق" و"ينبغي دراستها وأخذها على محمل الجد".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قيادة فنلندا رسميا عن تبنيها قرارا بشأن التقدم إلى الناتو بطلب الانضمام إليه.

وتعتزم فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط، محذرة من أنها في هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى".

وكانت فنلندا والسويد قد أبرمتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري اتفاقيتي ضمانات أمنية متبادلة مع بريطانيا.