العراق يستضيف اجتماعات الدورة 97 لمنظمة العمل العربية في أكتوبر المقبل

يستضيف العراق اجتماعات الدورة 97 لمنظمة العمل العربية في شهر أكتوبر المُقبل.

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية /واع/ - أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية صوت على استضافة العراق اجتماعات الدورة 97 للمنظمة في شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى سالار عبد الستار شارك بوفد رسمي في اجتماعات الدورة 96 لمجلس إدارة المنظمة في القاهرة.

وأوضحت أن اجتماعات الدورة تتضمن اختيار رواد العمل العربي المزمع تكريمهم في مختلف مجالات واختصاصات المنظمة، بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة.

وأشارت إلى أن العراق اعلن في مستهل أعمال الدورة، وقوفه مع دولة فلسطين وشعبها في استرداد حقوقها لكونها عضو مراقب في منظمة العمل الدولي بصفة دولة مراقبة، فضلا عن كون العراق عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدة أنه جرى التصويت بالاجماع على استضافة العراق لاجتماعات الدورة 97 لمنظمة العمل العربية فى شهر أكتوبر المقبل.