 الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يحظر الأحزاب الموالية لروسيا - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يحظر الأحزاب الموالية لروسيا


نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 8:38 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 8:38 ص

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /السبت/، على قانون لإدخال بعض التعديلات التشريعية بشأن حظر الأحزاب السياسية.
وقالت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية إن هذا القانون يوسع قائمة أسباب حظر إنشاء حزب سياسي تحت ذريعة التبرير أو الاعتراف بشرعية أو إنكار العدوان المسلح ضد أوكرانيا، بما في ذلك عن طريق اعتبار العدوان المسلح من الاتحاد الروسي و / أو جمهورية بيلاروسيا ضد أوكرانيا نزاع داخلي، أو نزاع أهلي ، أو حرب أهلية.
وتنص التعديلات الجديدة أنه في حالة فرض حظر قضائي على قوى سياسية ما، تصبح ممتلكاتها وأموالها وأصولها الأخرى ملكا للدولة.


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