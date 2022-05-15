 صحة المنوفية: الكشف على 1185 متردد بالقافلة العلاجية المجانية بالسادات - بوابة الشروق
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صحة المنوفية: الكشف على 1185 متردد بالقافلة العلاجية المجانية بالسادات

مروة حماد
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 4:45 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 4:45 ص

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السلام مركز السادات على مدار يومين.

تضمنت القافلة عدد من التخصصات الطبية " باطنة - أطفال- عظام جراحة - نساء وتوليد - أسنان - تنظيم أسرة - جلدية - معامل أشعة و تحاليل دم" .

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1185 حالة وعمل أشعة لعدد 20 حالة وكذلك عمل تحاليل طبية لعدد 108 حالة والكشف العشوائي للضغط والسكر لعدد 14 حالة وتحويل 14 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين على القافلة الطبية عن المبادرات الرئاسية كمبادرة صحة المرأة والاعتلال الكلوي والتغذية السليمة والإيدز ومرض السكري والأمراض الطفيلية.

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