رئيس الحكومة اللبنانية: إجراء الانتخابات النيابية إنجاز بمعنى الكلمة والدولة قامت بواجبها

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن إجراء الانتخابات النيابية بجميع الأراضي اليوم، هو يعد إنجازا بمعنى الكلمة، مؤكدا أن الدولة قامت بواجبها في إنجاز الانتخابات بشكل كامل.

جاء ذلك في تصريحات مساء اليوم، عقب غلق صناديق الاقتراع أثناء تواجده بغرفة عمليات وزارة الداخلية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ميقاتي، إن الدولة تحركت بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء لجان وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الأرض، موضحا أن ما تحقق إنجاز تفتخر به الحكومة.

وتمنى أن تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة كي تنتشل لبنان من الأزمة الحالية، معبرا عن أمله في ألا تتأخر الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة لإنقاذ لبنان.

وأشار إلى أن الكهرباء موجودة في كل مراكز الاقتراع، معتبرا أنه بحد ذاته عامل جيد في ظروف كالتي يعيشها لبنان.