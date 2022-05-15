مسؤول دولي في العراق: حجم التلوث بالألغام كبير جدا في البلاد بسبب الحروب

أفاد مسؤول دولي في العراق، بأن حجم التلوث بالألغام كبير جدا في البلاد بسبب تعدد الحروب، مشيرا إلى أن المساحة الملوثة بالألغام التي زرعها تنظيم داعش في العراق تمتد لأكثر من 1500 منطقة في ست محافظات.

وقال بيير لودهامر، مدير برنامج شؤون الألغام بدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية نشرته اليوم الأحد، إن "المساحة الملوثة بالألغام الداعشية تمتد عبر أكثر من 1500 منطقة في المدن المحررة، فضلا عن أن حجم التلوث بالألغام كبير جدا في العراق بسبب الحروب التي خاضها مع إيران عام 1980 والخليج عام 1990 والحروب الداخلية التي جرت في شمالي العراق، إضافة إلى حرب عام 2003".

وأوضح أن العراق من بين الدول الخمسة الأكثر تلوثا بالألغام في العالم، مشيرا إلى وجود صعوبة في تحديد مواقع تلك الألغام والمخلفات الحربية وأنواعها بصورة دقيقة.

ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات كبيرة تجاه عمليات إزالة الألغام والمساهمة في تمويل الجهات المختصة، لافتا إلى أنه لا يمكن تطهير جزء من الأراضي وترك أخرى ملوثة بالألغام، إذ يجب تطهير المناطق بأكملها لإعادة الحياة إلى جميع المناطق الملوثة.