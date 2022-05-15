 وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مركز كارتر تطورات تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مركز كارتر تطورات تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي

د ب أ
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 6:40 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 6:40 ص

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع ممثلة مركز كارتر الحقوقي السفيرة الأمريكية بيزا ويليامز، تطورات المساعي والجهود، التي تبذلها بلاده على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
جاء ذلك، خلال استقبال لعمامرة بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لممثلة المركز الحقوقي، الذي يتولى دور "المراقب المستقل" لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وبحسب البيان، تناول الطرفان، خلال اللقاء، تطورات هذه الجهود بهدف إعادة بعث مسار تنفيذ الاتفاق من خلال وفاء الأطراف المالية بالتزاماتها وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاق.
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت في مالي بين الأطراف السياسية والعسكرية المالية المتنازعة، توسطت فيها الجزائر في عام 2015.

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