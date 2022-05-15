أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، رصد أول 3 حالات إصابة مؤكدة بمتحوري "أوميكرون" BA.4 و BA.5 الجديدين عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الأحد، إن من بين الحالات، إصابتان بـ BA.4، وإصابة آخرى محلية بـ BA.5، وأنه تم رصدها في إطار المراقبة النشطة للوزارة لوضع "كوفيد-19" في البلاد.

وأضافت الوزارة، أنه تم اكتشاف الحالات في سنغافورة من خلال إجراء المزيد من الاختبارات لعينات إيجابية وتم تأكيد إصابتها بالمتحور.

وكانت سنغافورة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيلها 2651 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد.